Известны оценки Александра Зинченко в матче против Ланса. Артета заменил украинца на 71-й минуте

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" провел на поле 71 минуту и был заменен на Уайта. Зинченко получил оценку 6.1 от статистического портала WhoScored за матч Лиги чемпионов против "Ланса" (1:2).

Среди игроков стартового состава команды меньше получил только голкипер Давид Рая - 5.9. 6.1 получил Бен Уайт, 6.0 - Эдвард Нкетиа. Оба они вышли на замену. Sofacore поставил Александру 6.6. Меньше среди игроков стартового состава получили Рая (6.3) и Леандро Троссар (6.4).

Показатели Александра в этой игре: 83 касания мяча, 76 передач (69 точных, 91%, 5 дальних передач (4 точных), 8 потерь, одна попытка дриблинга (0 успешных).