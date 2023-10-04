Известны оценки Александра Зинченко в матче против Ланса. Артета заменил украинца на 71-й минуте
Неудачный матч Александра
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Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" провел на поле 71 минуту и был заменен на Уайта. Зинченко получил оценку 6.1 от статистического портала WhoScored за матч Лиги чемпионов против "Ланса" (1:2).
Среди игроков стартового состава команды меньше получил только голкипер Давид Рая - 5.9. 6.1 получил Бен Уайт, 6.0 - Эдвард Нкетиа. Оба они вышли на замену. Sofacore поставил Александру 6.6. Меньше среди игроков стартового состава получили Рая (6.3) и Леандро Троссар (6.4).
Показатели Александра в этой игре: 83 касания мяча, 76 передач (69 точных, 91%, 5 дальних передач (4 точных), 8 потерь, одна попытка дриблинга (0 успешных).
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