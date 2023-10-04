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Александр Зинченко прокомментировал поражение от Ланса в Лиге чемпионов

Наши за границей
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Нужно двигаться дальше

Александр Зинченко прокомментировал поражение от Ланса в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" проиграл на выезде "Лансу" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов 1:2. Украинец вышел в стартовом составе. На 71-й минуте Александра заменил Бен Уайт.

"Принять. Учиться. Двигаться дальше. Спасибо фанам "Арсенала" за поддержку в гостях. Идем дальше!" - написал Зинченко в Инстаграме.


Следующий матч "Арсенал" проведет в чемпионате Англии против "Манчестер Сити" 8 октября.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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