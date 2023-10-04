“Трубин делал невозможное”. A Bola назвала украинца лучшим игроком матча с Интером

“Если у “Бенфики” были какие-то теоретические шансы сравнять счет, то во многом из-за украинца, которые несколько несколько сэйвов, которые можно назвать невозможными – настолько сложно их было отразить”.
“Именно такие сэйвы отличают великих вратарей от обычных. Трубина в миланском матче можно отнести к первой категории. Он сделал отменный сэйв ногой после удара Бареллы в первом тайме, а в великолепном второй тайме сделал два монументальных сэйва, когда справлялся с действиями Лаутаро Мартинеса. Трубин даже пытался забить в конце матча, но это был бы просто подарок небес”, – пишет A Bola.