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“Трубин делал невозможное”. A Bola назвала украинца лучшим игроком матча с Интером

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Высокая оценка действиями украинского кипера

“Трубин делал невозможное”. A Bola назвала украинца лучшим игроком матча с Интером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главное португальское спортивное издание A Bola считает, что “Бенфика” не проиграла “Интеру” с разгромным счетом, только благодаря действиям Анатолия Трубина.

Украинец получил за матч восемь баллов – высшую оценку среди игроков двух команд.

“Если у “Бенфики” были какие-то теоретические шансы сравнять счет, то во многом из-за украинца, которые несколько несколько сэйвов, которые можно назвать невозможными – настолько сложно их было отразить”.

“Именно такие сэйвы отличают великих вратарей от обычных. Трубина в миланском матче можно отнести к первой категории. Он сделал отменный сэйв ногой после удара Бареллы в первом тайме, а в великолепном второй тайме сделал два монументальных сэйва, когда справлялся с действиями Лаутаро Мартинеса. Трубин даже пытался забить в конце матча, но это был бы просто подарок небес”, – пишет A Bola.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Наши за границей Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola

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