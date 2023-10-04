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Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт оценил игру Анатолия Трубина в матче против Интера

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Тренер доволен Трубиным

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт оценил игру Анатолия Трубина в матче против Интера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт поделился впечатлениями от поединка против Интера в Лиге чемпионов (0:1).

"Первый тайм был равным. У нас были хорошие моменты, хорошие переходы, но мы принимали не лучшие решения. Но нам также не повезло, потому что мы должны были получить пенальти.

Во втором тайме "Интер" больше контролировал игру, много подавал, нам было трудно защищаться, и они забили гол. В конце концов они заслужили победу, потому что они имели больше моментов и они были сильнее нас.

Наш голкипер сыграл хорошо, но я считаю, что они создали слишком много моментов и выиграли слишком легко. Они забили один гол, и мы делали все возможное до самого конца", - сказал Шмидт.

Отметим, что аналитические порталы поставили Трубину одни из самых высоких оценок в матче среди игроков "Бенфики".

Читайте также Трубин – лучший игрок Бенфики в матче с Интером по версии SofaScore, второй – по данным WhoScored

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
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