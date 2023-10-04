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Михаил Мудрик: Первый гол за клуб, для меня это особенный момент

Наши за границей
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Очень важный гол для Мудрика

Михаил Мудрик: Первый гол за клуб, для меня это особенный момент

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик поделился своими эмоциями после первого гола за Челси. Напомним, Михаил отличился в матче против Фулхэма 2:0.

"Первый гол за клуб, для меня это особенный момент. Я очень рад за болельщиков, которые праздновали победу. Это большой момент для меня и людей, которые меня поддерживают. Иногда первого гола приходится ждать очень долго, нужно с этим смириться.

"С каждым матчем и каждой тренировкой ты все лучше понимаешь базовые вещи, которых требует от команды тренер. Ты улучшаешь свою игру, становишься все сильнее и сильнее. Именно лучшие качества нужно показывать на поле".

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ukrainechelsea

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