Михаил Мудрик: Первый гол за клуб, для меня это особенный момент
Очень важный гол для Мудрика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик поделился своими эмоциями после первого гола за Челси. Напомним, Михаил отличился в матче против Фулхэма 2:0.
"Первый гол за клуб, для меня это особенный момент. Я очень рад за болельщиков, которые праздновали победу. Это большой момент для меня и людей, которые меня поддерживают. Иногда первого гола приходится ждать очень долго, нужно с этим смириться.
"С каждым матчем и каждой тренировкой ты все лучше понимаешь базовые вещи, которых требует от команды тренер. Ты улучшаешь свою игру, становишься все сильнее и сильнее. Именно лучшие качества нужно показывать на поле".
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