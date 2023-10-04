Почеттино после гола Мудрика подарил украинцу свою книгу. ФОТО
Теперь игрок не имеет права не раскрыться в Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
После первого гола украинца за лондонскую команду тренер подарил украинцу книгу про себя "Дивный новый мир". Это личные дневники тренера в его эпоху в "Тоттенхэме", обработанные профессиональным журналистом.
Об этом сообщил сам игрок, выставив фото в Инстаграм.
Вероятно, после прочтения книги игрок должен еще больше понять схемы и принципы игры, которые требует коуч и раскроется в команде на полную силу.
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Источник:Instagram
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