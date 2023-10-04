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Почеттино после гола Мудрика подарил украинцу свою книгу. ФОТО

Наши за границей
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(1 голосов)

Теперь игрок не имеет права не раскрыться в Челси

Почеттино после гола Мудрика подарил украинцу свою книгу. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сделал своеобразный, но интересный подарок украинскому вингеру команды Михаилу Мудрику.

После первого гола украинца за лондонскую команду тренер подарил украинцу книгу про себя "Дивный новый мир". Это личные дневники тренера в его эпоху в "Тоттенхэме", обработанные профессиональным журналистом.

Об этом сообщил сам игрок, выставив фото в Инстаграм.

Вероятно, после прочтения книги игрок должен еще больше понять схемы и принципы игры, которые требует коуч и раскроется в команде на полную силу.

Почеттино после гола Мудрика подарил украинцу свою книгу. ФОТО - изображение 1
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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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Bush_Dima (Чернігів)
04.10.2023 в 18:34
Для Михайла це цінний подарунок, так як він любить читати. Хвилює інше - сильно забагато уваги як для єдиного голу за півроку. Щоб не вийшло, як після гри з ліверпулем - занадто було сподівать. Буде менше тиску - буде краще грати.
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SeventyFour (Phoenix)
04.10.2023 в 18:13
Для Мудрика это первая книга в жизни . Там даже букварем не пахнет
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