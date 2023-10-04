Почеттино после гола Мудрика подарил украинцу свою книгу. ФОТО

Главный тренер " Челси " Маурисио Почеттино сделал своеобразный, но интересный подарок украинскому вингеру команды Михаилу Мудрику.

После первого гола украинца за лондонскую команду тренер подарил украинцу книгу про себя "Дивный новый мир". Это личные дневники тренера в его эпоху в "Тоттенхэме", обработанные профессиональным журналистом.

Об этом сообщил сам игрок, выставив фото в Инстаграм.

Вероятно, после прочтения книги игрок должен еще больше понять схемы и принципы игры, которые требует коуч и раскроется в команде на полную силу.