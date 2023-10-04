Трубин: Сначала в Бенфике было тяжело. Были такие тренировки, что мне почти все удары забивали
Но сейчас адаптация уже позади
Benfica
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин рассказал о непростом периоде адаптации в португальском клубе.
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"Мудрик мне сразу сказал, что при переходе в новую команду будет нереальный выход из зоны комфорта. Мне было очень тяжело в первые дни и недели в "Бенфике". Я ему рассказывал, что были такие тренировки, что реально мне почти все удары забивали. Конечно, я был расстроен.
Миша говорил, что все пройдет после первых недель и месяцев очень сложных, а ты станешь сильнее. Было непросто. Никого не знаешь, было тяжело, но я стал более уверенным", – сказал Трубин.
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Источник:SportarenaTV
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