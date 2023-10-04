Русин: С ван Леувеном я очень хорошо общаюсь. Не было такого, чтобы он говорил: Давай в Шахтер

Украинский новичок "Сандерленда" Назарий Русин рассказал о том, как проходил его трансфер в английский клуб из " Зари ".

– О вашем переходе в "Сандерленд" стало известно в конце трансферного окна, но выйти на поле вы смогли только к концу сентября. Английская бюрократическая система даст фору даже украинскому?

– Даже если бы не было проблем с визой, я бы не стал играть быстрее. Полтора месяца тому назад травмировался и не тренировался с командой. Работал только в тренажерном зале – закачивал паховые кольца. Так что все получилось так, как должно было быть.

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– Была информация, что перед трансфером в "Сандерленд" вы могли перейти в "Шахтер" – вслед за ван Леувеном.

– Никакой конкретики от "Шахтера" не было. Никто ко мне не обращался. И не было такого, что Патрик звонил мне и говорил: "Давай в "Шахтер". Я с Патриком общаюсь, и очень хорошо общаюсь. Но он мне ни разу не сказал: "Я хотел бы тебя забрать" или "Переходи в "Шахтер". Тренер наоборот очень рад за меня. Интересуется, как мои дела: "Все будет хорошо, не переживай". Поэтому это все, наверное, на уровне слухов.