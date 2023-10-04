Русин: В Сандерленде про войну ни разу не спрашивали. Но они знают

Украинский новичок "Сандерленда" Назарий Русин рассказал о своих перспективах в английской команде.

– После вашего выступления за дубль "Сандерленда" главный тренер заверил: "Сейчас у Русина будет больше возможностей себя проявить". Получите больше игрового времени?

– Честно – не знаю. Посмотрим, как это будет. Однозначно мне нужно тренироваться, играть и набирать форму. Жаль, что я выпал на месяц в то время, когда они уже играли. Здесь очень классные футболисты и хорошая команда. Хочется поскорее выйти на их уровень.

– Против дубля "Дерби Каунти" вы себя отлично проявили: заработали пенальти, а также ассистировали Адилю Аушишу. В свое время сам Килиан Мбаппе просил "ПСЖ" не отпускать этот талант. Сейчас вы пересеклись с Аушишем в одной команде. Что можете о нем сказать? Насколько он техничный парень?

– Отлично работает с мячом, принимает. Хороший футболист. Но чего-то такого особенного я не увидел.

– Я понимаю, что сейчас существует определенный языковой барьер, но, возможно, с кем-то из пацанов вы уже сдружились?

– Здесь в команде все ко мне хорошо относятся. Но они говорят на английском языке – и в этом плане мне тяжело. Есть еще пять французов. В каждой команде существуют свои отдельные группки: французы общаются между собой, англичане делятся на ветеранов и молодых футболистов. Все ко мне хорошо относятся, но больше всего общаюсь с Тимуром Тутеровым, который из Украины.

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– О войне вас спрашивали в "Сандерленде"?

– Ни разу не спрашивали. Но они знают.

– В "Заре" за вами закрепилось прозвище "Хищник". А как называют англичане?

– Говорят просто "Назар". И все. Я бы даже не сказал, что у игроков "Сандерленда" есть какие-то прозвища. Называют по имени или фамилии.

– Сейчас лучший бомбардир команды Джек Кларк – у него 7 забитых мячей. Уже нашли с ним общий язык?

– Ничего такого пока нет. Он – левый вингер. Я могу сыграть и справа. Тренируюсь на разных позициях.