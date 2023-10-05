"Трансфер Тете законен", - президент Галатасарая откидывает претензии Шахтера
Турецкая федерация разрешила бразильцу играть
фото из свободных источников
Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек отрицает претензии "Шахтера" и заявляет, что трансфер вингера Тете оформлен по всем правилам.
"Заявление донецкого "Шахтера"? Мы получили заключения от юридически значимых институтов по поводу трансфера Тете. Трансфер Тете законен! Если бы это было не так, Турецкая футбольная федерация не позволила бы ему играть", - заявил Озбек.
Напомним, что ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявлял об иске, которые "горняки" подали против Тете и "Галатасарая". По мнению "горняков", "Галатасарай" незаконно подписал игрока, у которого оставалось еще полгода контракта с донецким клубом. При этом игрок воспользовался правилом Annexe 7 от ФИФА, которое позволяло иностранцам приостанавливать контракты с украинскими клубами из-за войны.
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