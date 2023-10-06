Мерсон: Мудрик слишком старается - ему нужно расслабиться

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон, который сейчас считается довольно авторитетным экспертом каналов Sky Sports, рассказал о нынешнем состоянии украинского вингера " Челси " Михаила Мудрика.

"У Мудрика проблема в принятии решений – это важная часть игры, которую ему нужно улучшить.

Я думаю, он слишком старается. Ему нужно расслабиться – он очень хороший игрок. Гол в ворота "Фулхэма" должен ему помочь, добавить уверенности в себе", - сказал Мерсон.