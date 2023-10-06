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Мерсон: Мудрик слишком старается - ему нужно расслабиться

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Гол в ворота Фулхэма должен помочь украинцу

Мерсон: Мудрик слишком старается - ему нужно расслабиться

Фото: @ChelseaFC

Новина українською

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон, который сейчас считается довольно авторитетным экспертом каналов Sky Sports, рассказал о нынешнем состоянии украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"У Мудрика проблема в принятии решений – это важная часть игры, которую ему нужно улучшить.

Я думаю, он слишком старается. Ему нужно расслабиться – он очень хороший игрок. Гол в ворота "Фулхэма" должен ему помочь, добавить уверенности в себе", - сказал Мерсон.

Напомним, что гол в ворота "Фулхэма" в прошлом туре АПЛ (2:0) стал для украинца Мудрика первым в составе английской команды.

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В статье: Челси (Лондон) Пол Мерсон Михаил Мудрик
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Источник:
sportskeeda

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