Зинченко: На Эмирейтс не только великолепная публика, но и на поле всегда была потрясающая трава
В воскресенье Арсенал сыграет на Эмирейтс с Манчестер Сити
arsenal.com
Украинский защитник лондонского "
"Для нас это важная игра. К сожалению, мы долгое время не побеждали "Сити" в Премьер-лиге. Конечно, нас ждет тяжелая игра.
Болельщики на стадионе "Эмирейтс" всегда пытаются гнать нас вперед. Мы это очень ценим, потому что это очень помогает нам в трудные моменты. Перед началом матча наша публика так громко поет North London Forever, что до мурашек по коже.
Всегда было приятно играть на "Эмирейтс" в качестве игрока "Сити". Помимо великолепной публики, на поле всегда была потрясающая трава. Я не помню, чтобы у меня тут случались судороги из-за качества поля", - сказал Зинченко.
Напомним, что матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 8 октября, и начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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