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Зинченко: На Эмирейтс не только великолепная публика, но и на поле всегда была потрясающая трава

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В воскресенье Арсенал сыграет на Эмирейтс с Манчестер Сити

Зинченко: На Эмирейтс не только великолепная публика, но и на поле всегда была потрясающая трава

arsenal.com

Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 8-го тура АПЛ с "Манчестер Сити", за который украинец выступал ранее.

"Для нас это важная игра. К сожалению, мы долгое время не побеждали "Сити" в Премьер-лиге. Конечно, нас ждет тяжелая игра.

Болельщики на стадионе "Эмирейтс" всегда пытаются гнать нас вперед. Мы это очень ценим, потому что это очень помогает нам в трудные моменты. Перед началом матча наша публика так громко поет North London Forever, что до мурашек по коже.

Всегда было приятно играть на "Эмирейтс" в качестве игрока "Сити". Помимо великолепной публики, на поле всегда была потрясающая трава. Я не помню, чтобы у меня тут случались судороги из-за качества поля", - сказал Зинченко.

Напомним, что матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 8 октября, и начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал Лондон

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