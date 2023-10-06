Зинченко: На Эмирейтс не только великолепная публика, но и на поле всегда была потрясающая трава

Украинский защитник лондонского " Арсенала " Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 8-го тура АПЛ с "Манчестер Сити", за который украинец выступал ранее.

"Для нас это важная игра. К сожалению, мы долгое время не побеждали "Сити" в Премьер-лиге. Конечно, нас ждет тяжелая игра.

Болельщики на стадионе "Эмирейтс" всегда пытаются гнать нас вперед. Мы это очень ценим, потому что это очень помогает нам в трудные моменты. Перед началом матча наша публика так громко поет North London Forever, что до мурашек по коже.

Всегда было приятно играть на "Эмирейтс" в качестве игрока "Сити". Помимо великолепной публики, на поле всегда была потрясающая трава. Я не помню, чтобы у меня тут случались судороги из-за качества поля", - сказал Зинченко.