Почеттино дал Мудрику советы, которые помогут раскрыть его потенциал
Бен Джейкобс обнародовал информацию об адаптации Михаила Мудрика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Бен Джейкобс рассказал об адаптации Михаила Мудрика в "Челси" для GiveMeSport.
"Мудрик постоянно поражал своих товарищей по команде на тренировках. Почеттино поручил Мудрику, выйти из своей скорлупы и интегрироваться в команду. Это значит быть более говорящим и более ориентированным на команду. У него это получилось, он имеет тесные личные отношения как с Беном Чилуэллом, так и с Николасом Джексоном на поле и вне его".
Напомним, украинский вингер перешёл в "Челси" из "Шахтёра" в январе этого года. Сумма сделки составила € 70 млн, ещё € 30 млн предусмотрены в качестве бонусов. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года.
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