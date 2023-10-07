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Почеттино дал Мудрику советы, которые помогут раскрыть его потенциал

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Бен Джейкобс обнародовал информацию об адаптации Михаила Мудрика

Почеттино дал Мудрику советы, которые помогут раскрыть его потенциал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист Бен Джейкобс рассказал об адаптации Михаила Мудрика в "Челси" для GiveMeSport.

"Мудрик постоянно поражал своих товарищей по команде на тренировках. Почеттино поручил Мудрику, выйти из своей скорлупы и интегрироваться в команду. Это значит быть более говорящим и более ориентированным на команду. У него это получилось, он имеет тесные личные отношения как с Беном Чилуэллом, так и с Николасом Джексоном на поле и вне его".

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Напомним, украинский вингер перешёл в "Челси" из "Шахтёра" в январе этого года. Сумма сделки составила € 70 млн, ещё € 30 млн предусмотрены в качестве бонусов. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года.

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В статье: Английская Премьер-лига Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
GiveMeSport

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