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Миколенко и Забарный в старте на матч Эвертона против Борнмута

Наши за границей
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(1 голосов)

Илья против Виталия

Миколенко и Забарный в старте на матч Эвертона против Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в 17:00 состоится матч 8-го тура АПЛ, где сыграют "Эвертон" и "Борнмут". Илья Забарный и Виталий Миколенко выйдут с первых минут на поле в стане соперников на этот поединок.

Обе команды находятся в нижней части таблицы. "Ириски" занимают 16-ю строчку с 4-мя баллами, их оппоненты - 19-е. У них три очка.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
07.10.2023 в 16:35
Брайтон, Борнмут - какая разница?
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