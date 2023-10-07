Миколенко и Забарный в старте на матч Эвертона против Борнмута
Илья против Виталия
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 17:00 состоится матч 8-го тура АПЛ, где сыграют "Эвертон" и "Борнмут". Илья Забарный и Виталий Миколенко выйдут с первых минут на поле в стане соперников на этот поединок.
Обе команды находятся в нижней части таблицы. "Ириски" занимают 16-ю строчку с 4-мя баллами, их оппоненты - 19-е. У них три очка.
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Джим Слэйд (Харьков)
07.10.2023 в 16:35
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