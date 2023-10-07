Миколенко и Забарный в старте на матч Эвертона против Борнмута

Сегодня в 17:00 состоится матч 8-го тура АПЛ, где сыграют "Эвертон" и "Борнмут". Илья Забарный и Виталий Миколенко выйдут с первых минут на поле в стане соперников на этот поединок.

Обе команды находятся в нижней части таблицы. "Ириски" занимают 16-ю строчку с 4-мя баллами, их оппоненты - 19-е. У них три очка.