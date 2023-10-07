Наши в АПЛ. Известны оценки Миколенко, Забарного и Мудрика
Двое вышли в старте, а один на замену
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут", "Эвертон" и "Челси" завершили свои поединки, в которых украинцы приняли участие. Матч между Забарным и Миколенко сложился в пользу второго. "Ириски" победили со счетом 3:0.
Виталий получил оценку 7.2 от портала SofaScore. В его активе 55 касаний, 25 удачных пасов из 32 выполненных (78%), 2 неточных навеса, 1 точная диагональ из 3, 12 потерь, 4 из 8 выигранных единоборств, 3 выноса мяча, 1 перехват, 3 отбора, 1 фол, 1 заблокированный удар.
Забарный получил худшую оценку в матче, все из-за ошибки, которая привела к первому голу. На его счету 76 касаний, 47 точных из 58 выполненных пасов (81%), 4 из 10 точных диагоналей, 11 потерь, 9 из 15 выигранных единоборств, 10 выносов мяча, 1 отбор, 1 удар в створ, 2 заработанных фола.
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Михаил Мудрик вышел на замену в победном матче "Челси" над "Бернли" со счетом 4:1. Украинец восстановился после травмы и сыграл 15 минут. Портал SofaScore поставил ему одну из худших оценок среди игроков "пенсионеров". Еще меньше получил Маатсен, который провел 12 минут на поле.
Украинский вингер вышел слишком поздно, чтобы как-то повлиять на игру. Уроженец Краснограда отдал четыре передачи, шесть раз прикоснулся к мячу. Его показатель ожидаемых ассистов составил 0.09.
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