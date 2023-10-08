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Малиновский получил посредственную оценку в матче с Миланом

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Не хуже других, но и не хорошо

Малиновский получил посредственную оценку в матче с Миланом

Фото: Getty Images

Новина українською

Руслан вышел на поле с первых минут и отыграл 68 минут поединка, после чего был заменен.

Портал Sofascore оценил выступление полузащитника в 6.5. Эта оценка является средней среди игроков генуэзского клуба. Немножко хуже балл 6.4 украинец получил он Whoscored - 6.4. Однако по сравнению с другими игроками, этот балл выше, чем у первого статистического ресурса.

Малиновский 37 раз прикоснулся к мячу, отдал 29 пасов из 34 (85%), выполнил две передачи в штрафную, выиграл две борьбы. Также новичок клуба 6 раз потерял мяч, однажды сфолил и раз отобрал мяч.

Несмотря на усилия генуэзцев, взять очки им не удалось. На 87-й минуте в матче единственный гол забил Пулишич.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Милан
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Источник:
sofascore.com

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