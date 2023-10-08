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Бенфика одолела Эшторил, Трубин отыграл на ноль и получил неплохие баллы от статистических порталов

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0:1, чистовик для Анатолия

Бенфика одолела Эшторил, Трубин отыграл на ноль и получил неплохие баллы от статистических порталов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" в 8-м туре чемпионата Португалии на выезде минимально обыграла "Эшторил", единственный гол на 90+3-й минуте встречи забил Антонио Силва.

Голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вратарь сборной Украины получил 7.5 от SofaScore и 7.1 от WhoScored, в его активе 4 сэйва. Анатолий отдал 26 точных передач из 30 суммарно.

Бенфика одолела Эшторил, Трубин отыграл на ноль и получил неплохие баллы от статистических порталов - изображение 1
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На 50-й минуте Трубин справился с ударом игрока "Эшторила" со штрафного, а под конец первого тайма в непростом эпизоде ценой небольшого повреждения опередил форварда соперника. Судя по тому, что Анатолий продолжил игру, с ним все в порядке.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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