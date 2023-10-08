Бенфика одолела Эшторил, Трубин отыграл на ноль и получил неплохие баллы от статистических порталов
0:1, чистовик для Анатолия
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бенфика" в 8-м туре чемпионата Португалии на выезде минимально обыграла "Эшторил", единственный гол на 90+3-й минуте встречи забил Антонио Силва.
Голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вратарь сборной Украины получил 7.5 от SofaScore и 7.1 от WhoScored, в его активе 4 сэйва. Анатолий отдал 26 точных передач из 30 суммарно.
На 50-й минуте Трубин справился с ударом игрока "Эшторила" со штрафного, а под конец первого тайма в непростом эпизоде ценой небольшого повреждения опередил форварда соперника. Судя по тому, что Анатолий продолжил игру, с ним все в порядке.
Estoril Praia, Cartão Amarelo, Cassiano, 41m— VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) October 7, 2023
Estoril Praia: Cartão amarelo para Cassiano. O brasileiro tentou chegar ao passe de Rafik Guitane e acaba por atingir Trubin quando este já tinha a bola controlada.#LigaPortugalBetclic #GDEPSLB pic.twitter.com/xnmsM41WGL
Estoril Praia, Jogada, Volnei, 50m— VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) October 7, 2023
Encaixa Trubin! Livre de Volnei, remate fortíssimo, o guardião encarnado encaixa!#LigaPortugalBetclic #GDEPSLB pic.twitter.com/yocMDWfaqU
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