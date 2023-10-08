Зинченко поддержал Израиль в соцсетях. Фанаты набросились на украинца в комментариях

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко в своем Instagram поддержал Израиль в борьбе против террористических группировок. Он сделал репост публикации "Stand with Israel" в своих "сторисах".

Однако некоторые фанаты неприязненно восприняли такое действие украинца. Они стали называть Александра "КлоунЧенко", писали, что поддерживают Россию и Палестину. Кроме этого угрожали сжечь футболку Зинченко, а также желали, чтобы игрок покинул "Арсенал".

Болельщики напомнили и о том, что украинец играет в одной команде с египтянином Мохамедом Эльнени. Ранее он публично поддерживал Палестину в борьбе против Израиля.

Александр сделал свой профиль в Инстаграмме частным, ограничив к нему доступ. Также он закрыл возможность комментирования постов. Позже Зинченко все же удалил этот репост.

Еще один украинский сборник поддержал Израиль. Виктор Цыганков, являющийся уроженцем этой страны, также сделал репост этой публикации в “сторис”. Однако ни в Twitter, ни в Instagram бурной реакции фанатов на такое действие вингера нет.