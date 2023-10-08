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Зинченко поддержал Израиль в соцсетях. Фанаты набросились на украинца в комментариях

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В частности, вспомнили, что он находится в одной команде с арабом

Зинченко поддержал Израиль в соцсетях. Фанаты набросились на украинца в комментариях

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко в своем Instagram поддержал Израиль в борьбе против террористических группировок. Он сделал репост публикации "Stand with Israel" в своих "сторисах".

Зинченко поддержал Израиль в соцсетях. Фанаты набросились на украинца в комментариях - изображение 1

Однако некоторые фанаты неприязненно восприняли такое действие украинца. Они стали называть Александра "КлоунЧенко", писали, что поддерживают Россию и Палестину. Кроме этого угрожали сжечь футболку Зинченко, а также желали, чтобы игрок покинул "Арсенал".

Болельщики напомнили и о том, что украинец играет в одной команде с египтянином Мохамедом Эльнени. Ранее он публично поддерживал Палестину в борьбе против Израиля.

Александр сделал свой профиль в Инстаграмме частным, ограничив к нему доступ. Также он закрыл возможность комментирования постов. Позже Зинченко все же удалил этот репост.

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Еще один украинский сборник поддержал Израиль. Виктор Цыганков, являющийся уроженцем этой страны, также сделал репост этой публикации в “сторис”. Однако ни в Twitter, ни в Instagram бурной реакции фанатов на такое действие вингера нет.

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В статье: Израиль Мохамед Эльнени Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Скачков Леонід (Рівне)
08.10.2023 в 09:52
Слизнява чорнота в Європі-міна сповільненої дії.Поки не будуть знищені, всі до одного, араби,радикальні ісламісти і москалі,миру на планеті не буде.
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