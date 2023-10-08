Андрей Телесненко: О террактах в Израиле, легионерский опыт в Беер-Шеве, встречах с Барселоной и футболке Гвардьолы

В богатой профессиональной карьере одного из ключевых игроков одесского "Черноморца" конца 80-х – первой половины 90-х Андрея Телесненко был период выступлений в Израиле. В сезоне-1995/96 опытный защитник играл на арендных правах, защищая цвета "Хапоэля" из Беер-Шевы – города на юге страны, который сегодня оказался среди тех, которые подвержены террору со стороны ХАМАС.

События в Израиле, всколыхнувшие весь мир, не оставили равнодушным и Телесненко, за время выступлений в Беер-Шеве полюбившего эту страну и заимевшего в ней много друзей.

- С ужасом узнал, что помимо сдерживающей российский террор Украины горячие события стали разворачиваться и в Израиле, - сказал он. – Более чем за полтора года мы, украинцы, не понаслышке знаем, что такое масштабные ракетные удары по стране, поэтому как никто другой можем представить всю серьезность происходящего в Израиле. Когда я играл в "Хапоэле", ситуацию в стране тоже нельзя было назвать безопасной. Но до такого террора, как сейчас, со стороны палестинцев тогда дело не доходило. Обстрелы израильской территории из Сектора Газа, как и терракты, были не столь частыми, и за десятилетия жители Земли Обетованной к этому постепенно привыкли. Я, как и все цивилизованные люди в мире, хочу передать слова поддержки всем израильтянам и выразить соболезнование семьям погибших. Надеюсь, вооруженные силы Израиля смогут дать достойный отпор террористам ХАМАС и "Хесбуллы".

- Легионерский опыт Израиля вспоминаете часто?

- Безусловно. После северной Финляндии, где я защищал цвета ФК "Оулу" двумя годами ранее, жаркий Израиль был полной противоположностью. По многим компонентам – как по климатическим, так и по футбольным. Да и менталитет у северян и южан тоже разнятся. В "Хапоэле" из Беер-Шевы в том же сезоне, кстати, играл и мой бывший одноклубник по "Черноморцу" Сергей Гусев, которого украинские болельщики помнят как лучшего бомбардира сезона-1992/93, забившего 17 мячей. На тренерском же мостике в "Хапоэле" работал еще один хорошо знакомый по выступлениям в киевском "Динамо" и "Черноморце" экс-игрок - Виталий Шевченко. В сезоне-1995/96 я играл не во всех матчах. Дело в том, что во встрече с тель-авивским "Маккаби", цвета которого защищал голкипер Александр Уваров, я получил травму, которая не позволила мне продолжить выступления в Израиле.

Сергей Гусев и Андрей Телесненко

- "Хапоэль" из Беер-Шевы на момент вашего пребывания в нем к ведущим клубам Израиля не относился, заявив о себе во весь голос лишь в прошлом десятилетии...

- Действительно, турнирные дела "Хапоэля" резко пошли вверх только в нынешнем тысячелетии. Команда стала в один ряд с ведущими клубами – тель-авивскими "Маккаби" и "Хапоэлем", а также "Маккаби" из Хайфы. За последние десять лет Беер-Шева постоянно выигрывает один из комплектов наград (в том числе и чемпионских), часто участвует в финалах Кубка и Суперкубка Израиля, а также популярного в стране Кубка Тото. Кстати, мне посчастливилось одержать победу с "Хапоэлем" в этом турнире. Не забыть и участие в розыгрыше Кубка УЕФА 1995/96, что было для Беер-Шевы большим событием.

- С кем в Кубке УЕФА встречался тогда ваш "Хапоэль"?

- В том розыгрыше мы сначала одолели албанскую "Тирану", после чего потерпели фиаско от испанской "Барселоны", которую тогда возглавлял легендарный Йохан Кройф. Что интересно: если дома каталонцам уступили с разгромным счетом 0:7, то в гостях проиграли "всего" 0:5. Радости-то было! (Смеется). До сих пор помню игру многих исполнителей того "кройфовского" состава "Барсы" - Хосе Бакеро, Георге Хаджи, Хорди Кройфа-младшего и Ивана Де ла Пенья... Они произвели на меня неизгладимое впечатление. В тех матчах связка центральных полузащитников Бакеро - Де ла Пенья просто разорвала полузащиту "Хапоэля". В обоих поединках в составе "Барселоны" играл и Хосеп Гвардьола, имя которого сейчас на слуху во всем футбольном мире благодаря успешной тренерской деятельности. В ответном матче на "Камп Ноу" он, к слову, открыл счет. С удовольствием наблюдаю за его успешной работой с "Манчестер Сити", а до этого в "Баварии" и той же "Барселоне". Игра, которую показывала "Барса" в период тренерства Гвардьолы, приносила эстетическое удовольствие не только мне, но и любому настоящему ценителю футбола. Кстати, от встреч с "Барселоной" у меня осталась хорошая память – футболка Хосепа Гвардьолы и совместное фото с Йоханом Кройфом. Да уж, есть что вспомнить…

Андрей Телесненко (справа), Эмиль Бриль (в центре) и Йохан Кройф (справа)

- С кем дружили во время выступлений в Израиле?

- Приятельские отношения поддерживал со многими людьми в клубе, а вот из когорты друзей назову двоих – доктора Алекса Фишмана и массажиста Эмиля Бриля. Оба работали в "Хапоэле". Первый из них эмигрировал в Израиль из Украины, а второй – из Молдовы. С ними я поддерживаю связь многие годы: общаемся по телефону, виделись во время моего очередного визита на израильскую землю спустя несколько лет, когда я приезжал туда со своим новым клубом. Как-то Алекс посетил Украину и мы снова повидались. Вообще период, проведенный мною в Израиле, запомнился по-особому. В этой стране необыкновенная аура, ведь ее земля священна.