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Мудрик снова подешевел. Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков АПЛ

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А вот Ярмолюк подорожал

Мудрик снова подешевел. Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ.

Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Так, вингер "Челси" Михаил Мудрик упал в цене. Если раньше Михаил оценивался в 50 млн евро, то сейчас его ценник составляет 45 млн.Интересно, что это уже второе падение в стоимости после перехода в "Челси", ведь на момент трансфера в Англию Мудрика оценивали в 60 миллионов евро.

Несколько поднялся в цене полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк – с 400 тысяч до 1 миллиона.

Обновление цен пока не коснулось Александра Зинченко (42 миллиона евро), Виталия Миколенко (25 миллионов) и Ильи Забарного (20 миллионов).

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Илья Забарный
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Источник:
Transfermarkt

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