Мудрик снова подешевел. Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков АПЛ
А вот Ярмолюк подорожал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ.
Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.
Так, вингер "
Несколько поднялся в цене полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк – с 400 тысяч до 1 миллиона.
Обновление цен пока не коснулось Александра Зинченко (42 миллиона евро), Виталия Миколенко (25 миллионов) и Ильи Забарного (20 миллионов).
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