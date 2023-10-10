Зинченко - о критике от Оуэна: Если легенды говорят о вас, значит, я на верном пути. Даже если говорят плохо
Легенда говорила, что Алекс плохо отыграл в ситуации с пропущенным голом от Ланса
arsenal.com
Украинский защитник "
Ранее Оуэн заявил, что в матче 2-го тура ЛЧ с "Лансом" (1:2) Зинченко остался в полпозиции, неудачно отыграв в обороне в моменте когда французы забивали победный гол.
"У меня нет Твиттера, и я его вообще не читаю. У меня есть Инстаграм, но не читаю комментарии. Я очень уважаю бывших игроков, они были на этих позициях. Но, честно говоря, если я буду реагировать на каждое отдельное мнение, у меня не будет времени на мою семью.
Но когда я плохо играю или совершаю ошибки, я уже знаю это на поле. Если это что-то тактическое, то у нас отличный персонал. Они могут прийти никогда с ноутбуком и указать мне на ошибки.
Я сказал Рио Фердинанду на днях, что это много значит, когда эти великие имена, легенды говорят о вас. Значит, я на верном пути, даже если о вас плохо говорят. Я так легко отношусь к этому, честно", - заявил Зинченко.
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