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"Мне жаль его". Тренер ЧФР прояснил ситуацию с Коноплянкой

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец испытывает проблемы с физической формой

"Мне жаль его". Тренер ЧФР прояснил ситуацию с Коноплянкой

Фото: ЧФР Клуж

Новина українською

Украинский вингер ЧФР Клуж Евгений Коноплянка не попал в заявку команды на матч с бухарестским "Динамо" (1:1). Главный тренер "железнодорожников" Андреа Мандорлини объяснил причину отсутствия украинца.

"Коноплянка на последней тренировке имел проблемы с физической формой, мне жаль его. В игре против "Сепси" (3:0) он был на скамье запасных, но теперь ему нужно сделать еще одну паузу", – приводит слова Мандорлини ProSport.

Румынская пресса называет трансфер провальным, поскольку Коноплянка с момента перехода в команду сыграл за нее только два матча, в которых выходил на замены в конце игры.

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В статье: Евгений Коноплянка ЧФР Андреа Мандорлини
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Источник:
ProSport

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
10.10.2023 в 09:37
Кажется всё. Пришёл закат карьеры...
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