"Мне жаль его". Тренер ЧФР прояснил ситуацию с Коноплянкой
Украинец испытывает проблемы с физической формой
Фото: ЧФР Клуж
Украинский вингер ЧФР Клуж Евгений Коноплянка не попал в заявку команды на матч с бухарестским "Динамо" (1:1). Главный тренер "железнодорожников" Андреа Мандорлини объяснил причину отсутствия украинца.
"Коноплянка на последней тренировке имел проблемы с физической формой, мне жаль его. В игре против "Сепси" (3:0) он был на скамье запасных, но теперь ему нужно сделать еще одну паузу", – приводит слова Мандорлини ProSport.
Румынская пресса называет трансфер провальным, поскольку Коноплянка с момента перехода в команду сыграл за нее только два матча, в которых выходил на замены в конце игры.
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