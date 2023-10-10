"Мне жаль его". Тренер ЧФР прояснил ситуацию с Коноплянкой

Украинский вингер ЧФР Клуж Евгений Коноплянка не попал в заявку команды на матч с бухарестским "Динамо" (1:1). Главный тренер "железнодорожников" Андреа Мандорлини объяснил причину отсутствия украинца.

"Коноплянка на последней тренировке имел проблемы с физической формой, мне жаль его. В игре против "Сепси" (3:0) он был на скамье запасных, но теперь ему нужно сделать еще одну паузу", – приводит слова Мандорлини ProSport.

Румынская пресса называет трансфер провальным, поскольку Коноплянка с момента перехода в команду сыграл за нее только два матча, в которых выходил на замены в конце игры.