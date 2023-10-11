Помощник Реброва в сборной Украины будет работать в ДАК 1904
Украинец будет совмещать работу в сборной и клубе
Фото: dac1904.sk
31-летний украинский специалист Глеб Патов назначен новым спортивным директором "ДАК 1904", сообщает официальный сайт клуба.
По информации ТаТоТаке, его контракт рассчитан на два года.
В возрасте 23 лет он начал работать в киевском "Динамо" в качестве помощника тренера молодежных команд до 19 и до 21 года и одновременно был помощником-аналитиком первой команды, которой тогда руководил Сергей Ребров.
С октября 2017 года по лето 2020 года Патов работал в Академии "Аспайр" в Катаре. В сезоне 2020/21 трудился помощником Висенте Гомеша в азербайджанском "Сабахе". Затем он отработал два сезона в "Днепре-1".
С июня этого года он работает помощником главного тренера Сергея Реброва в национальной сборной Украины. Эту должность он сохраняет и во время работы в словацкой команде.
К слову, "ДАК 1904" - это клуб венгерского меньшинства.
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