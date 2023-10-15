Команда Костышина сыграет в плей-офф USL

Американская команда "Эль-Пасо", за которую выступает украинский футболист Денис Костышин, сыграет в плей-офф раунде USL. В финальном матче регулярного чемпионата "Эль-Пасо" победил "Оукленд Рутс" и завершил соревнования на седьмой позиции в Западной конференции.

В этом поединке Денис Костышин не играл. Он провел весь матч на скамейке для запасных.

В 1/8 финала "Эль-Пасо" встретится с командой, занявшей второе место в турнирной таблице, "ОК Блюз" Матч состоится в ночь с 21 на 22 октября.

Денис Костышин в текущем сезоне американского Чемпионшипа провел 33 матча, в которых отличился тремя голами и четырьмя ассистами.

Добавим, что USL считается вторым дивизионом в США. Однако победа в турнире не дает право выйти в MLS.