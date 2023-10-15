Андрей Лунин: Реал был мечтой с детства, не хочется покидать клуб
Голкипер сливочных дал интервью о своем будущем и атмосфере в команде
Фото: Real Madrid /Автор - Antonio Villalba
Андрей Лунин ответил на вопрос, хотел бы он покинуть "Реал":
"В конце прошлого сезона я думал об этом. Это нормально, когда ты не играешь. Но "Реал" всегда был мечтой с детства, не очень хочется покидать клуб. Но я хочу играть, я тренируюсь, чтобы играть. Я хочу чувствовать эмоции от игры. Посмотрим, сейчас я сосредоточен на тренировках.
Были предложения от других клубов, но я с ними не общался, ничего серьезного не было".
Украинец дал комментарии, относительно его конкурента на позицию голкипера Кепы:
"Я делаю то, что должен, в конце концов все решает Анчелотти. Мы с Кепой конкурируем, делаем одинаковую работу, увидим, сезон длинный. Мы конкурируем, но только на поле, за пределами поля все идеально [между нами]. Он новый игрок, как и я несколько лет назад. Мы должны действовать как команда".
Также Лунин не забыл похвалить еще одного новичка клуба:
"Джуд Беллингем - инопланетянин. Прибыть в лучший клуб мира в 20 лет, забивать в каждой игре, отдавать голевые передачи, влиять на ход игры и счет. Это все не из этого мира.
А на тренировках? Джуд не забивает мне, я отбиваю его удары. Кажется, единственное место, где он не забивает - это на тренировках. Вратари не способны на это во время официальных игр", - пошутил Андрей.
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