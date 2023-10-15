Источник: Скауты Челси считают, что Мудрик может выиграть Золотой мяч в будущем
В Челси верят в Михаила Мудрика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Скауты лондонского клуба считают, что украинский вингер Михаил Мудрик имеет достаточный потенциал, чтобы выиграть "Золотой мяч" в будущем, сообщает Football.London.
Специалисты, которые следили за Мудриком в период его выступлений за "Шахтер", называли его одним из лучших молодых игроков мира. Михаил присоединился к "Челси" в январе 2023 года. В составе "синих" он провел 25 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.
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Источник:football.london
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