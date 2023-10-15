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Источник: Скауты Челси считают, что Мудрик может выиграть Золотой мяч в будущем

Наши за границей
(1 голосов)

В Челси верят в Михаила Мудрика

Источник: Скауты Челси считают, что Мудрик может выиграть Золотой мяч в будущем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Скауты лондонского клуба считают, что украинский вингер Михаил Мудрик имеет достаточный потенциал, чтобы выиграть "Золотой мяч" в будущем, сообщает Football.London.

Специалисты, которые следили за Мудриком в период его выступлений за "Шахтер", называли его одним из лучших молодых игроков мира. Михаил присоединился к "Челси" в январе 2023 года. В составе "синих" он провел 25 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 ассистами.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
football.london

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