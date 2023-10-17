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Довбик: Когда-нибудь играть за Реал? Хотелось бы. Все возможно, почему нет

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Довбик: Когда-нибудь играть за Реал? Хотелось бы. Все возможно, почему нет

фото - ФК Жирона

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик рассказал об адаптации в испанской команде и задачах клуба на этот сезон.

- Какие вообще задачи стоят перед клубом? Как ты считаешь, готовы ли вы бороться за еврокубки и требуют ли этого от вас?

- Мы очень хорошо стартовали в чемпионате, поэтому, думаю, сейчас все ждут от нас большего, чем просто быть в середине Ла Лиги. Поэтому перед командой стоит задача попасть в еврокубки.

- Руководство четко озвучивает это?

- Мы видим, как играет команда и, думаю, сами игроки чувствуют, что после такого старта нужно закрепиться наверху.

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- Была игра с "Реалом", к сожалению, там не удалось победить. Можно ли сказать, что это был более высокий класс "Реала"? Или причина в каких-то нереализованных моментах?

- "Реал" - такая команда, что если ты не реализуешь свои моменты, то тебя накажут за это. У нас было два очень хороших момента в начале игры, мы, к сожалению, их не реализовали. У "Реала" класс игроков такой, что они не позволяют повторить такие же моменты на футбольном поле.

Да, класс игроков "Реала" очень высокий. Если ты не реализовываешь, то они обязательно накажут тебя, что с нами и произошло.

- Как ты думаешь, мог бы когда-то играть в "Реале"?

- Все возможно, почему нет? Хотелось бы.

- С Луниным после игры переговорили, словами перекинулись?

- Да, поговорили. Он сказал, что "Жирона" показывает симпатичный футбол и им было бы тяжело, если бы мы реализовали хотя бы один свой момент. Поговорили немного и все, на том закончилось.

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В статье: Реал (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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