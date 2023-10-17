Довбик: Когда-нибудь играть за Реал? Хотелось бы. Все возможно, почему нет
Мадридцам определенно нужен новый Бензема
фото - ФК Жирона
Украинский форвард "
- Какие вообще задачи стоят перед клубом? Как ты считаешь, готовы ли вы бороться за еврокубки и требуют ли этого от вас?
- Мы очень хорошо стартовали в чемпионате, поэтому, думаю, сейчас все ждут от нас большего, чем просто быть в середине Ла Лиги. Поэтому перед командой стоит задача попасть в еврокубки.
- Руководство четко озвучивает это?
- Мы видим, как играет команда и, думаю, сами игроки чувствуют, что после такого старта нужно закрепиться наверху.
- Была игра с "Реалом", к сожалению, там не удалось победить. Можно ли сказать, что это был более высокий класс "Реала"? Или причина в каких-то нереализованных моментах?
- "Реал" - такая команда, что если ты не реализуешь свои моменты, то тебя накажут за это. У нас было два очень хороших момента в начале игры, мы, к сожалению, их не реализовали. У "Реала" класс игроков такой, что они не позволяют повторить такие же моменты на футбольном поле.
Да, класс игроков "Реала" очень высокий. Если ты не реализовываешь, то они обязательно накажут тебя, что с нами и произошло.
- Как ты думаешь, мог бы когда-то играть в "Реале"?
- Все возможно, почему нет? Хотелось бы.
- С Луниным после игры переговорили, словами перекинулись?
- Да, поговорили. Он сказал, что "Жирона" показывает симпатичный футбол и им было бы тяжело, если бы мы реализовали хотя бы один свой момент. Поговорили немного и все, на том закончилось.
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