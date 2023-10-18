"Он близок к этому". Тренер Брентфорда - о потенциальном дебюте Ярмолюка в АПЛ

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк рассказал, когда украинский полузащитник Егор Ярмолюк дебютирует в АПЛ.

"Он близок к этому. Он был полностью готов, когда мы начали предсезонную подготовку, но он все еще набирал обороты в плане ритма и естественного принятия решений. Сейчас я вижу от него больше хороших позитивных действий, и он привлек мое внимание.

"Он - восьмой номер. Он очень хороший прессингующий игрок, у него немного острый прессинг, а его технические способности хороши в плане паса. Он мне нравится. В нескольких матчах я думал о том, чтобы выпустить его на замену, но по каким-то причинам это не получилось", - сказал Франк.