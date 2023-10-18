"Он близок к этому". Тренер Брентфорда - о потенциальном дебюте Ярмолюка в АПЛ
Украинец еще не дебютировал на Туманном Альбионе
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Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк рассказал, когда украинский полузащитник Егор Ярмолюк дебютирует в АПЛ.
"Он близок к этому. Он был полностью готов, когда мы начали предсезонную подготовку, но он все еще набирал обороты в плане ритма и естественного принятия решений. Сейчас я вижу от него больше хороших позитивных действий, и он привлек мое внимание.
"Он - восьмой номер. Он очень хороший прессингующий игрок, у него немного острый прессинг, а его технические способности хороши в плане паса. Он мне нравится. В нескольких матчах я думал о том, чтобы выпустить его на замену, но по каким-то причинам это не получилось", - сказал Франк.
Заметим, что в текущем сезоне юный Ярмолюк попадал в заявку в 9-ти матчах, но просто отсидел на скамье запасных. Ближайший поединок АПЛ "Брентфорд" проведет на своем поле против "Бернли". Игра пройдет 21 октября и начнется в 17:00.
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