Тренер Жироны Мичел: Потенциал Довбика раскрыт только на 60-70%
Тренер уверен, что форвард продолжит прогрессировать
Жирона
Главный тренер "
– На сколько процентов раскрыт потенциал Довбика?
- Это всего 60, максимум 70%. Он все еще не владеет языком, и есть еще концепции игры, которые он не понял. Он должен совершенствоваться, и он это сделает.
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Источник:Diari de Girona
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