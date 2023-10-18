Тренер Жироны Мичел: Потенциал Довбика раскрыт только на 60-70%

Главный тренер " Жироны " Мичел Гонсалес рассказал о потенциале украинского форварда команды Артема Довбика.

– На сколько процентов раскрыт потенциал Довбика?

- Это всего 60, максимум 70%. Он все еще не владеет языком, и есть еще концепции игры, которые он не понял. Он должен совершенствоваться, и он это сделает.