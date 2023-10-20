Лузитания – Бенфика. Смотреть LIVE прямую трансляцию матча кубка Португалии
Команда Трубина сойдется в матче против аутсайдера
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня команда Анатолия Трубина сыграет в матче третьего круга кубка Португалии. Противостоять им будет Лузитания, которая однозначно является аутсайдером. У украинского голкипера есть шанс выйти в основе и провести седьмой матч за "Бенфику".
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Кубок Португалии, третий круг
20 октября, 18:30
Прямая трансляция: Sport 1
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