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Лузитания – Бенфика. Смотреть LIVE прямую трансляцию матча кубка Португалии

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Команда Трубина сойдется в матче против аутсайдера

Лузитания – Бенфика. Смотреть LIVE прямую трансляцию матча кубка Португалии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня команда Анатолия Трубина сыграет в матче третьего круга кубка Португалии. Противостоять им будет Лузитания, которая однозначно является аутсайдером. У украинского голкипера есть шанс выйти в основе и провести седьмой матч за "Бенфику".

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Кубок Португалии, третий круг

20 октября, 18:30

Прямая трансляция: Sport 1

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин смотреть футбол онлайн
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