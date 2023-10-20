Опережая график. Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной
Украинец близок к полному восстановлению после травмы
twitter.com/GironaFC_
Возвращение украинского вингера "
Как сообщает Jornada Perfecta, сегодня украинец уже работал вместе с командой (правда, остается неясным, в общей группе или по индивидуальной программе).
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По информации источника, украинец вряд ли выйдет в основе на ближайший матч против "Альмерии" на этих выходных, однако к следующему туру Виктор уже будет готов помочь команде.
Напомним, что Цыганков травмировался в матче с "Реалом" и пропустил один тур чемпионата и матчи сборной Украины – у Виктора были мышечные проблемы с бедром.
25-летний украинец в текущем сезоне провел за "Жирону" 8 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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