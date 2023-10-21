Украинец забил гол, но этого не хватило для победы. Динамо Батуми - Дила 1:1

Вчера состоялся матч высшей лиги Грузии. "Динамо Батуми" на своем поле встречался с "Дилой".

В стартовом составе футбольного клуба "Дила" вышел украинец Николай Ковталюк, именно он помог команде выйти вперед, забив гол на 12-й минуте матча. Но команда из Батуми смогла сравнять счет, забив гол по пенальти на 42-минуте. Под конец игры счет так и остался ничейным 1:1. Но футбольной команде из Батуми удалось выровнять счет, забив мяч с пенальти на 42-й минуте. Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

Напомним, "Динамо Батуми" находиться на первом месте в Грузинской лиге, а "Дила" на шестом.

Грузия. Высшая лига

"Динамо" Батуми – "Дила" 1:1

Голи: Зария 42 (пен.) – Ковталюк 12