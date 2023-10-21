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Украинец забил гол, но этого не хватило для победы. Динамо Батуми - Дила 1:1

Наши за границей
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Так и не выявили сильнейшего Динамо Батуми - Дила 1:1

Украинец забил гол, но этого не хватило для победы. Динамо Батуми - Дила 1:1

ФК Діла

UA-Футбол
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Вчера состоялся матч высшей лиги Грузии. "Динамо Батуми" на своем поле встречался с "Дилой".

В стартовом составе футбольного клуба "Дила" вышел украинец Николай Ковталюк, именно он помог команде выйти вперед, забив гол на 12-й минуте матча. Но команда из Батуми смогла сравнять счет, забив гол по пенальти на 42-минуте. Под конец игры счет так и остался ничейным 1:1. Но футбольной команде из Батуми удалось выровнять счет, забив мяч с пенальти на 42-й минуте. Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

Напомним, "Динамо Батуми" находиться на первом месте в Грузинской лиге, а "Дила" на шестом.

Грузия. Высшая лига

"Динамо" Батуми "Дила" 1:1
Голи: Зария 42 (пен.) – Ковталюк 12

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В статье: Динамо (Батуми) Дила (Гори)
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