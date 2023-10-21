Почеттино: Мы начинаем видеть, насколько Мудрик прекрасен

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал, как себя чувствует в команде Михаил Мудрик

“После трех месяцев он не другой игрок, потому что мы не волшебники, но он другой человек. Мы начинаем видеть, насколько этот парень прекрасен. Умный, отзывчивый… игроки могут начать проявлять свой талант в футболе, когда чувствуют доверие”, - сказал Почеттино.

В текущем сезоне Мудрик провел во всех турнирах восемь матчей, забив один гол. В половине этих поединков он выходил с первых минут.

Следующий матч "Челси" проведет сегодня, 21 октября. В 19:30 начнется дерби "аристократов" с "Арсеналом" Александра Зинченко.