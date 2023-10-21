  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Почеттино: Мы начинаем видеть, насколько Мудрик прекрасен
В тренде

Почеттино: Мы начинаем видеть, насколько Мудрик прекрасен

Наши за границей
(1 голосов)

Михаил начал чувствовать доверие

Почеттино: Мы начинаем видеть, насколько Мудрик прекрасен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал, как себя чувствует в команде Михаил Мудрик

“После трех месяцев он не другой игрок, потому что мы не волшебники, но он другой человек. Мы начинаем видеть, насколько этот парень прекрасен. Умный, отзывчивый… игроки могут начать проявлять свой талант в футболе, когда чувствуют доверие”, - сказал Почеттино.

В текущем сезоне Мудрик провел во всех турнирах восемь матчей, забив один гол. В половине этих поединков он выходил с первых минут.

Следующий матч "Челси" проведет сегодня, 21 октября. В 19:30 начнется дерби "аристократов" с "Арсеналом" Александра Зинченко.

Читайте такжеLondon is...? Челси – Арсенал. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 21.10.2023
По теме
yellow-arrow
Президент ЧФР Клуж высказался о перспективах Коноплянки
yellow-arrow
Миколенко выйдет в старте Эвертона на дерби против Ливерпуля
yellow-arrow
Мудрик против Зинченко. Челси – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде