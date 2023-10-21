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Миколенко выйдет в старте Эвертона на дерби против Ливерпуля

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Горячий матч на "Энфилде"

Миколенко выйдет в старте Эвертона на дерби против Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках девятого тура АЛП "Ливерпуль" встретится с "Эвертоном". В стартовом составе "ирисок" появится украинский левый защитник Виталий Миколенко.

Он сыграет с первых минут "Эвертона" в АПЛ пятый раз подряд. До этого он четыре стартовых тура провел на скамье для запасных.

Перед этим матчем “Ливерпуль” находится на четвертой строчке, в то время как “Эвертон” идет на 16 позиции. Разрыв между командами составляет 10 очков.

Поединок начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Виталий Миколенко
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