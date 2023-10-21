Миколенко выйдет в старте Эвертона на дерби против Ливерпуля
Горячий матч на "Энфилде"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках девятого тура АЛП "Ливерпуль" встретится с "Эвертоном". В стартовом составе "ирисок" появится украинский левый защитник Виталий Миколенко.
In the ???? corner...#LIVEVE pic.twitter.com/1ZM3Fo9v4L— Everton (@Everton) October 21, 2023
Он сыграет с первых минут "Эвертона" в АПЛ пятый раз подряд. До этого он четыре стартовых тура провел на скамье для запасных.
Перед этим матчем “Ливерпуль” находится на четвертой строчке, в то время как “Эвертон” идет на 16 позиции. Разрыв между командами составляет 10 очков.
Поединок начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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