  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный выйдет в старте Борнмута на матч против Вулвз
В тренде

Забарный выйдет в старте Борнмута на матч против Вулвз

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Илья полностью отыграл все предыдущие матчи в этом сезоне АПЛ

Забарный выйдет в старте Борнмута на матч против Вулвз

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на своем поле сыграет против "Вулверхэмптона". Начало встречи - 17:00.

Илья Забарный выйдет в стартовом составе "вишневых" на эту игру против "волков".

Этот поединок станет 9-м для 21-летнего украинского защитника в рамках АПЛ.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль – Эвертон 2:0. 38-летняя инфантильность помогла красным забрать три очка
yellow-arrow
Мудрик против Зинченко. Челси – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ
yellow-arrow
Президент ЧФР Клуж высказался о перспективах Коноплянки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде