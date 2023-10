Забарный выйдет в старте Борнмута на матч против Вулвз

В рамках 9-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на своем поле сыграет против "Вулверхэмптона". Начало встречи - 17:00.

Илья Забарный выйдет в стартовом составе "вишневых" на эту игру против "волков".

Этот поединок станет 9-м для 21-летнего украинского защитника в рамках АПЛ.

Alex Scott makes his debut for the Cherries ????



Our team for #BOUWOL ⤵️ pic.twitter.com/3qyOyyXOcf