Забарный выйдет в старте Борнмута на матч против Вулвз
Илья полностью отыграл все предыдущие матчи в этом сезоне АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 9-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на своем поле сыграет против "Вулверхэмптона". Начало встречи - 17:00.
Илья Забарный выйдет в стартовом составе "вишневых" на эту игру против "волков".
Этот поединок станет 9-м для 21-летнего украинского защитника в рамках АПЛ.
Alex Scott makes his debut for the Cherries ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) October 21, 2023
Our team for #BOUWOL ⤵️ pic.twitter.com/3qyOyyXOcf
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Президент УЕФА: Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Она выиграет у Украины
- Почеттино: Мы начинаем видеть, насколько Мудрик прекрасен
- Первый Карлетто, как отец Гвардиоле. Карло Маццоне ничего не выиграл, кроме всеобщей любви
- Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
Новости по теме
- 21:18 Зарубежные Тоттенхэм и Арсенал в лидерах, Челси все еще во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- 00:28 Зарубежные Кубок лиги. Тоттенхэм вылетел, Борнмут справился без Забарного с Суонси Кухаревича, Ярмолюк вышел в старте за Брентфорд
- 11:43 Прогнозы на футбол Борнмут - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.08.2023
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн