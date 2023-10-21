Миколенко отыграл 88 минут и 38 раз коснулся мяча в матче с Ливерпулем
Статистика Виталия в мерсисайдском дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 9-го тура АПЛ "Эвертон"
Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" на этот поединок. В итоге украинский защитник провел на поле 88 минут. После чего Виталия заменил Юссеф Шермити.
Аналитический портал SofaScore оценил игру 24-летнего украинца в 6,8 баллов. Это третья лучшая оценка в матче среди игроков "Эвертона".
Миколенко отдал 9 точных передач (из 16, то есть показатель точности составил 56%), выполнил 7 длинных передач (только 1 была точной), 12 раз потерял мяч, 38 раз дотронулся до мяча, 2 раза вынес мяч, 2 раза заблокировал удары, 3 раза перехватил мяч и совершил 3 отбора.
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