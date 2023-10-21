Мудрик и Зинченко в стартовом составе на дерби Челси - Арсенал
Наши ребята выйдут на поле "Стэмфорд Бридж" с первых минут
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 9-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом". Начало встречи - 19:30.
Мудрик и Зинченко попали в стартовые составы своих команд на эту игру. Михаил выйдет на поле с первых минут в футболке "пенсионеров", а Александр, соответственно - в составе "канониров".
Этот поединок станет 8-м для 22-летнего Мудрика в текущем сезоне АПЛ, как и для 26-летнего Александра.
Your Chelsea side today! ????@ParimatchUK | #CheArs pic.twitter.com/RwOj8EL6kM— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 21, 2023
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) October 21, 2023
???? Saliba at the back
???? Martinelli racks up 100th Premier League appearance
???? Saka returns
Let's do this, Gunners ???? pic.twitter.com/iNlnXRzIDA
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