Мудрик и Зинченко в стартовом составе на дерби Челси - Арсенал

В рамках 9-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом". Начало встречи - 19:30.

Мудрик и Зинченко попали в стартовые составы своих команд на эту игру. Михаил выйдет на поле с первых минут в футболке "пенсионеров", а Александр, соответственно - в составе "канониров".

Этот поединок станет 8-м для 22-летнего Мудрика в текущем сезоне АПЛ, как и для 26-летнего Александра.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Saliba at the back

???? Martinelli racks up 100th Premier League appearance

???? Saka returns



Let's do this, Gunners ???? pic.twitter.com/iNlnXRzIDA