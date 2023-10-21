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Мудрик и Зинченко в стартовом составе на дерби Челси - Арсенал

Наши за границей
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Наши ребята выйдут на поле "Стэмфорд Бридж" с первых минут

Мудрик и Зинченко в стартовом составе на дерби Челси - Арсенал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом". Начало встречи - 19:30.

Мудрик и Зинченко попали в стартовые составы своих команд на эту игру. Михаил выйдет на поле с первых минут в футболке "пенсионеров", а Александр, соответственно - в составе "канониров".

Этот поединок станет 8-м для 22-летнего Мудрика в текущем сезоне АПЛ, как и для 26-летнего Александра.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик
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