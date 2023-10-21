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Мудрик заработал пенальти, благодаря которому Челси открыл счет с Арсеналом

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Михаил попал в руку защитника "канониров"

Мудрик заработал пенальти, благодаря которому Челси открыл счет с Арсеналом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Англии проходит лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом".

Счет во встреч уже на 15-й минуте открыли "пенсионеры", реализовав пенальти. 11-метровый удар заработал Михаил Мудрик. Украинский вингер ударом головой попал в руку защитника "канониров" Салиба.

В свою очередь Коул Палмер переиграл голкипера "красных" с точки.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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