Артета заменил Зинченко после перерыва матча с Челси
Украинец не убедил испанского коуча за первые 45 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 9-го тура чемпионата Англии проходит лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом" (2:0 - второй тайм).
Александр Зинченко начал эту игру в стартовом составе "канониров". Однако на второй тайм 26-летний украинец не вышел. Главный тренер "красных" Микель Артета снял Александра с игры.
Следует отметить, что на 11-й минуте поединка Зинченко заработал желтую карточку, да и в целом не выглядел убедительно по ходу первого тайма.
Этот матч стал 8-м для украинца в текущем сезоне УПЛ.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Шахтер – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Президент УЕФА: Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Она выиграет у Украины
- Зинченко — главный шутник. Игроки Арсенала охарактеризовали одноклубников
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
- 19:03 Зарубежные Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- 21:00 Прогнозы на футбол London is...? Челси – Арсенал. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 21.10.2023
- 20:28 Зарубежные АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити 1:0. Съеденный Холанд, везучий Ковачич, неудержимый Мартинелли
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн