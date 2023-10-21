Артета заменил Зинченко после перерыва матча с Челси

В рамках 9-го тура чемпионата Англии проходит лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом" (2:0 - второй тайм).

Александр Зинченко начал эту игру в стартовом составе "канониров". Однако на второй тайм 26-летний украинец не вышел. Главный тренер "красных" Микель Артета снял Александра с игры.

Следует отметить, что на 11-й минуте поединка Зинченко заработал желтую карточку, да и в целом не выглядел убедительно по ходу первого тайма.

Этот матч стал 8-м для украинца в текущем сезоне УПЛ.