Мудрик удвоил преимущество Челси в поединке с Арсеналом

В рамках 9-го тура чемпионата Англии проходит лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом".

На 15-й минуте "пенсионеры" открыли счет во встрече. А в начале второго тайма подопечные Маурисио Почеттино удвоили преимущество. Голом отметился Михаил Мудрик.

На 48-й минуте поединка хавбек "синих" Галлахер протащил мяч по левому флангу, отдал на Мудрика, а украинский вингер навешивал на Стерлинга, но мяч срезался у него с ноги. Трудно сказать был это пас или зрячий удар. Но гол Михаила получился эффектным.

Этот гол стал вторым для 22-летнего украинца в текущем сезоне АПЛ.

Видео гола Мудрика можно посмотреть в телеграм-канале UA-Футбол.