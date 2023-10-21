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Мудрик удвоил преимущество Челси в поединке с Арсеналом

Наши за границей
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(1 голосов)

Бил или навешивал?

Мудрик удвоил преимущество Челси в поединке с Арсеналом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Англии проходит лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом".

На 15-й минуте "пенсионеры" открыли счет во встрече. А в начале второго тайма подопечные Маурисио Почеттино удвоили преимущество. Голом отметился Михаил Мудрик.

На 48-й минуте поединка хавбек "синих" Галлахер протащил мяч по левому флангу, отдал на Мудрика, а украинский вингер навешивал на Стерлинга, но мяч срезался у него с ноги. Трудно сказать был это пас или зрячий удар. Но гол Михаила получился эффектным.

Этот гол стал вторым для 22-летнего украинца в текущем сезоне АПЛ.

Видео гола Мудрика можно посмотреть в телеграм-канале UA-Футбол.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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kyler-88 (Україна)
21.10.2023 в 20:53
Тепер Міші потрібно ховати свої яйця від Саші, а то обіцяв відірвати, якщо заб'є у сьогоднішньому дербі.
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genpet (Николаев)
21.10.2023 в 20:51
Ну здається, пішло! Так тримати Мудрик
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