Мудрик удвоил преимущество Челси в поединке с Арсеналом
Бил или навешивал?
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 9-го тура чемпионата Англии проходит лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом".
На 15-й минуте "пенсионеры" открыли счет во встрече. А в начале второго тайма подопечные Маурисио Почеттино удвоили преимущество. Голом отметился Михаил Мудрик.
На 48-й минуте поединка хавбек "синих" Галлахер протащил мяч по левому флангу, отдал на Мудрика, а украинский вингер навешивал на Стерлинга, но мяч срезался у него с ноги. Трудно сказать был это пас или зрячий удар. Но гол Михаила получился эффектным.
Этот гол стал вторым для 22-летнего украинца в текущем сезоне АПЛ.
Видео гола Мудрика можно посмотреть в телеграм-канале UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Мудрик против Зинченко. Челси – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ
- Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенных сессиях для Vogue. Видео
- Зинченко — главный шутник. Игроки Арсенала охарактеризовали одноклубников
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
Новости по теме
- 19:03 Зарубежные Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- 20:25 Зарубежные Мудрик против Зинченко. Челси – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ
- 21:00 Прогнозы на футбол London is...? Челси – Арсенал. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 21.10.2023