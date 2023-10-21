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Мудрик получил лучшую оценку в Челси, Зинченко - худшую в Арсенале

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Статистика украинцев в лондонском дерби

Мудрик получил лучшую оценку в Челси, Зинченко - худшую в Арсенале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 9-го тура АПЛ "Челси" и "Арсенал" расписали результативную ничью в лондонском дерби - 2:2.

Мудрик и Зинченко вышли в стартовом составе своих команд на эту игру. В итоге Михаил провел на поле 65 минут, заработал пенальти на первый мяч "пенсионеров" и отметился эффектным голом.

В свою очередь Александр отыграл лишь 45 минут и не вышел на второй тайм. Зинченко заработал желтую карточку на 11-й минуте встречи и не убедил наставник "канониров" Микеля Артету.

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Аналитический портал SofaScore оценил игру Мудрика в 7,2 балла, а игру Зинченко - в 6,2. У 22-летнего вингера лучшая оценка среди всех игроков "Челси", а у 26-летнего защитника - худшая в составе "Арсенала".

За проведенное время на поле Мудрик выполнил 10 точных передач (из 15, то есть показатель точности составил 67%), 29 раз коснулся мяча, 1 раз пробил в створ ворот, 10 раз потерял мяч и заработал 2 фола.

В свою очередь Зинченко показал 89% точности передач (25 из 29), 33 раза контактировал с мячом, 4 раза потерял мяч и 1 раз отобрал мяч.

Для обоих украинцев этот поединок стал 8-м в текущем сезоне английского первенства.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
21.10.2023 в 22:36
у Зины одни понты --клоун
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0
0
download1 (huyersk)
21.10.2023 в 22:16
mudryk is on fire
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0
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.10.2023 в 22:01
Все правильно, так і є, Мудрик був найкращим, Зінченко найгіршим.
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0
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