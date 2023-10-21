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Гол+пенальти. Лучшие моменты Мудрика в лондонском дерби - ВИДЕО

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Михаил провел на поле 65 минут

Гол+пенальти. Лучшие моменты Мудрика в лондонском дерби - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 9-го тура АПЛ "Челси" и "Арсенал" расписали результативную ничью в лондонском дерби - 2:2.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "пенсионеров" на эту игру и в итоге провел на поле 65 минут. За это время 22-летний украинец заработал пенальти и сам отметился голом.

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За эту игру Михаил получил лучшую оценку среди всех игроков "синих".

Вашему вниманию лучшие моменты Мудрика в матче против "канониров".

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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