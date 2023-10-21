Гол+пенальти. Лучшие моменты Мудрика в лондонском дерби - ВИДЕО
Михаил провел на поле 65 минут
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 9-го тура АПЛ "Челси" и "Арсенал" расписали
Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "пенсионеров" на эту игру и в итоге провел на поле 65 минут. За это время 22-летний украинец заработал пенальти и сам отметился голом.
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За эту игру Михаил получил
Вашему вниманию лучшие моменты Мудрика в матче против "канониров".
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