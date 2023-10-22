Наши в АПЛ. Ярмолюк – одиннадцатый украинец, Мудрик – только второй, кто забивал Арсеналу

Вчера, 21-го октября, состоялись матчи девятого тура АПЛ. Они вместили сразу несколько примечательных для украинского футбола событий.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За основной состав "Брентфорда" в АПЛ дебютировал Егор Ярмолюк. Он стал одиннадцатым представителем Украины в самом престижном дивизионе Англии. И самым молодым украинцем в истории АПЛ – 19 лет, 7 месяцев, 21 день.

Все украинцы в АПЛ:

Александр Зинченко ("Манчестер Сити" и "Арсенал") – 111 матчей (один гол, девять результативных передач); Олег Лужный ("Арсенал") – 81 матч (0+5); Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 66 матчей (8+3); Сергей Ребров ("Тоттенхэм") – 59 матчей (10+5); Виталий Миколенко ("Эвертон") – 52 матча (1+0); Андрей Шевченко ("Челси") – 48 матчей (9+7); Андрей Воронин ("Ливерпуль") – 27 матчей (5+3); Михаил Мудрик ("Челси") – 23 матча (2+2); Илья Забарный ("Борнмут") – 14 матчей (без результативных действий); Александр Евтушок ("Ковентри") – 3 матча (без результативных действий); Егор Ярмолюк ("Брентфорд") – 1 матч (без результативных действий).

Михаил Мудрик забил свой второй гол в АПЛ, поразив ворота "Арсенала". Он стал только вторым украинцем в АПЛ, которому это удалось. Первым был Сергей Ребров, который забивал в лондонском дерби "Вест Хэм" – "Арсенал".