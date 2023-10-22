Наши в АПЛ. Ярмолюк – одиннадцатый украинец, Мудрик – только второй, кто забивал Арсеналу
Итоги насыщенного дня
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 21-го октября, состоялись матчи девятого тура АПЛ. Они вместили сразу несколько примечательных для украинского футбола событий.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За основной состав "Брентфорда" в АПЛ дебютировал Егор Ярмолюк. Он стал одиннадцатым представителем Украины в самом престижном дивизионе Англии. И самым молодым украинцем в истории АПЛ – 19 лет, 7 месяцев, 21 день.
- Александр Зинченко ("Манчестер Сити" и "Арсенал") – 111 матчей (один гол, девять результативных передач);
- Олег Лужный ("Арсенал") – 81 матч (0+5);
- Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 66 матчей (8+3);
- Сергей Ребров ("Тоттенхэм") – 59 матчей (10+5);
- Виталий Миколенко ("Эвертон") – 52 матча (1+0);
- Андрей Шевченко ("Челси") – 48 матчей (9+7);
- Андрей Воронин ("Ливерпуль") – 27 матчей (5+3);
- Михаил Мудрик ("Челси") – 23 матча (2+2);
- Илья Забарный ("Борнмут") – 14 матчей (без результативных действий);
- Александр Евтушок ("Ковентри") – 3 матча (без результативных действий);
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд") – 1 матч (без результативных действий).
Михаил Мудрик забил свой второй гол в АПЛ, поразив ворота "Арсенала". Он стал только вторым украинцем в АПЛ, которому это удалось. Первым был Сергей Ребров, который забивал в лондонском дерби "Вест Хэм" – "Арсенал".
Популярное сейчас
- "Миша все еще не на пике своей формы". Почеттино высказался о выступлении Мудрика и замене украинца
- Кривбасс сохраняет лидерство, Шахтер преследует. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Артета заменил Зинченко после перерыва матча с Челси
- АПЛ. Челси – Арсенал 2:2. Футбольный спектакль с украинским следом
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО