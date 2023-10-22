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Наши в АПЛ. Ярмолюк – одиннадцатый украинец, Мудрик – только второй, кто забивал Арсеналу

Наши за границей
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Наши в АПЛ. Ярмолюк – одиннадцатый украинец, Мудрик – только второй, кто забивал Арсеналу

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 21-го октября, состоялись матчи девятого тура АПЛ. Они вместили сразу несколько примечательных для украинского футбола событий.

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За основной состав "Брентфорда" в АПЛ дебютировал Егор Ярмолюк. Он стал одиннадцатым представителем Украины в самом престижном дивизионе Англии. И самым молодым украинцем в истории АПЛ – 19 лет, 7 месяцев, 21 день.

Все украинцы в АПЛ:

  1. Александр Зинченко ("Манчестер Сити" и "Арсенал") – 111 матчей (один гол, девять результативных передач);
  2. Олег Лужный ("Арсенал") – 81 матч (0+5);
  3. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 66 матчей (8+3);
  4. Сергей Ребров ("Тоттенхэм") – 59 матчей (10+5);
  5. Виталий Миколенко ("Эвертон") – 52 матча (1+0);
  6. Андрей Шевченко ("Челси") – 48 матчей (9+7);
  7. Андрей Воронин ("Ливерпуль") – 27 матчей (5+3);
  8. Михаил Мудрик ("Челси") – 23 матча (2+2);
  9. Илья Забарный ("Борнмут") – 14 матчей (без результативных действий);
  10. Александр Евтушок ("Ковентри") – 3 матча (без результативных действий);
  11. Егор Ярмолюк ("Брентфорд") – 1 матч (без результативных действий).

Михаил Мудрик забил свой второй гол в АПЛ, поразив ворота "Арсенала". Он стал только вторым украинцем в АПЛ, которому это удалось. Первым был Сергей Ребров, который забивал в лондонском дерби "Вест Хэм" – "Арсенал".

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В статье: Михаил Мудрик Егор Ярмолюк
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