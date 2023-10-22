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Мудрик – о своем голе в ворота Арсенала: Это было что-то между подачей и ударом

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Однако Михаил прислушивался и к советам тренерского штаба

Мудрик – о своем голе в ворота Арсенала: Это было что-то между подачей и ударом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал свой гол в ворота "Арсенала".

“Это было между подачей и ударом.

Перед матчем наш тренер вратарей сказал мне, что иногда их голкипер пытается читать игру вперед и поэтому теряет контроль над воротами. Поэтому этим нужно пользоваться, пробовать перекидывать.

Я знал об этом и держал эту информацию в своей голове. Я сделал что-то между ударом и подачей, и это было правильным решением”, - сказал Мудрик.

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Для Михаила этот гол стал третьим в последних пяти матчах за “Челси” и сборную Украины.

Следующий поединок "Челси" проведет 28 октября. “Аристократы” встретятся с “Брентфордом”, за который выступает другой украинец – Егор Ярмолюк.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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