Мудрик – о своем голе в ворота Арсенала: Это было что-то между подачей и ударом
Однако Михаил прислушивался и к советам тренерского штаба
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал свой гол в ворота "Арсенала".
“Это было между подачей и ударом.
Перед матчем наш тренер вратарей сказал мне, что иногда их голкипер пытается читать игру вперед и поэтому теряет контроль над воротами. Поэтому этим нужно пользоваться, пробовать перекидывать.
Я знал об этом и держал эту информацию в своей голове. Я сделал что-то между ударом и подачей, и это было правильным решением”, - сказал Мудрик.
Для Михаила этот гол стал третьим в последних пяти матчах за “Челси” и сборную Украины.
Следующий поединок "Челси" проведет 28 октября. “Аристократы” встретятся с “Брентфордом”, за который выступает другой украинец – Егор Ярмолюк.
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