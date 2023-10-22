Артем Довбик забил два гола и позволил Жироне сделать камбек в игре с Альмерией. ВИДЕО
Дубль в первом тайме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В чемпионате Испании продолжается матч десятого тура местного чемпионата между "Жироной" и "Альмерией". После первого тайма счет – 3:2. Примечательно, что два из трех голов хозяев забил украинский легионер Артем Довбик.
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На 39 минуте игры Артем Довбик сравнял счет в матче "Жироны" против "Альмерии" (2:2). Украинец сыграл в стеночку с Блиндом, вывалился на ворота и плотно вколотил с левой под дальнюю штангу.
А на 43 минуте Артем оформил дубль, убрал защитников и с левой пробил по воротам 3:2.
Отметим, что UA-Футбол ведет текстовую трансляцію матчу.
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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
22.10.2023 в 19:41
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Баpceлиниуc
22.10.2023 в 19:14
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