Артем Довбик забил два гола и позволил Жироне сделать камбек в игре с Альмерией. ВИДЕО

В чемпионате Испании продолжается матч десятого тура местного чемпионата между "Жироной" и "Альмерией". После первого тайма счет – 3:2. Примечательно, что два из трех голов хозяев забил украинский легионер Артем Довбик.

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На 39 минуте игры Артем Довбик сравнял счет в матче "Жироны" против "Альмерии" (2:2). Украинец сыграл в стеночку с Блиндом, вывалился на ворота и плотно вколотил с левой под дальнюю штангу.

А на 43 минуте Артем оформил дубль, убрал защитников и с левой пробил по воротам 3:2.

Отметим, что UA-Футбол ведет текстовую трансляцію матчу.