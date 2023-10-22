Ордабасы с Бесединым и Макаренко досрочно выиграл чемпионат Казахстана
Беседин и Макаренко стали чемпионами Казахстана
Фото - ФК Ордабаси / автор невідомий
После победы над карагандинским "Шахтером" (3:1) и за тур до завершения сезона "Ордабасы" опережает идущую на втором месте "Астану" на 6 очков. После 25 туров в чемпионате Казахстана у "Ордабаксы" 58 очков, у "Астаны" - 52.
Беседин забил 2 гола в 8 матчах за "Ордабасы", в том числе в сегодняшнем решающем. У Макаренко 1 гол и 2 ассиста в 11 играх. Это первое чемпионство "Ордабасы" в истории.
Отметим, что Артем Беседин перешел в "Ордабасы" в июле текущего года.
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