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Ордабасы с Бесединым и Макаренко досрочно выиграл чемпионат Казахстана

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Беседин и Макаренко стали чемпионами Казахстана

Ордабасы с Бесединым и Макаренко досрочно выиграл чемпионат Казахстана

Фото - ФК Ордабаси / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

После победы над карагандинским "Шахтером" (3:1) и за тур до завершения сезона "Ордабасы" опережает идущую на втором месте "Астану" на 6 очков. После 25 туров в чемпионате Казахстана у "Ордабаксы" 58 очков, у "Астаны" - 52.

Беседин забил 2 гола в 8 матчах за "Ордабасы", в том числе в сегодняшнем решающем. У Макаренко 1 гол и 2 ассиста в 11 играх. Это первое чемпионство "Ордабасы" в истории.

Читайте такжеАртем Беседин отметился вторым забитым мячом за Ордабасы

Отметим, что Артем Беседин перешел в "Ордабасы" в июле текущего года.

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В статье: Евгений Макаренко Ордабасы (Шымкент) Артем Беседин
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