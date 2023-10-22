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Стали известны оценки Артема Довбыка за матч против Альмерии. Украинец отметился дублем

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Довбык - один из лучших на поле

Стали известны оценки Артема Довбыка за матч против Альмерии. Украинец отметился дублем

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

UA-Футбол
Новина українською

WhoScored и Sofascore оценили игру участников матча десятого тура Ла Лиги "Жирона" - "Альмерия" (5:2).

WhoScored лучшими игроком матча признал украинца Артема Довбыка, который оформил дубль, оценка у форварда - 8,44, у партнера Артема и автора двух ассистов Алейша Гарсии - 8,38

За 67 минут на поле украинец наиграл на 0,25 xG (показатель ожидаемых голов), нанес 3 удара по воротам (2 в створ и 1 заблокирован), совершил 11 касаний мяча, отдал 5 точных передач из 5 (100%) и выиграл 1 верховую борьбу из 2.

По данным Sofascore, у Артема третья оценка в матче - 8,2. Больший балл получил партнер по команде - Алейш Гарсия - 9.0, и форвард "Альмерии" Батистао - 8,5, который тоже отметился дублем.

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В статье: Артем Довбик Жирона
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Источник:
WhoScored и Sofascore

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