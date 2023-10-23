Разорвал дублем и не только. Все действия Артема Довбика в матче против Альмерии. ВИДЕО
Украинец был одним из самых производительных на поле
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
В воскресенье, 23-го октября, состоялся матч десятого тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" на своем поле принимала "Альмерию". Гостям удалось забить дважды, но лучшими в атаке были хозяева. В частности, и благодаря действиям форварда сборной Украины Артема Довбика.
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В его активе – дубль. А еще – другие действия, не ставшие результативными, но способствовавшие победе.
Подборка всех действий Артема Довбика в матче с "Альмерией" – в видео ниже.
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Источник:YouTube
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