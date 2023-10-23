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Разорвал дублем и не только. Все действия Артема Довбика в матче против Альмерии. ВИДЕО

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Украинец был одним из самых производительных на поле

Разорвал дублем и не только. Все действия Артема Довбика в матче против Альмерии. ВИДЕО

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 23-го октября, состоялся матч десятого тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" на своем поле принимала "Альмерию". Гостям удалось забить дважды, но лучшими в атаке были хозяева. В частности, и благодаря действиям форварда сборной Украины Артема Довбика.

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В его активе – дубль. А еще – другие действия, не ставшие результативными, но способствовавшие победе.

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Подборка всех действий Артема Довбика в матче с "Альмерией" – в видео ниже.

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В статье: Артем Довбик Жирона
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