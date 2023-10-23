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Лунин летом может покинуть Реал, мадридцы готовы заплатить за Кепу 10 млн. евро

Наши за границей
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Лунин летом может покинуть Реал, мадридцы готовы заплатить за Кепу 10 млн. евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" летом может столкнуться с проблемой на вратарской позиции, сообщает Defensa Central.

Тибо Куртуа после своего восстановления однозначно останется первым номером, а вот с его сменщиком могут возникнуть проблемы.

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По данным источника, Андрей Лунин летом может покинуть королевский клуб. Его контракт заканчивается в июле, и украинец склоняется к варианту ухода из клуба.

Кепа Аррисабалага, который арендован у "Челси" и пока что заменяет Куртуа, кажется для тренерского штаба идеальным сменщиком Тибо, однако его будущее в Мадриде также неясно.

Испанец готов остаться в Мадриде, а "Реал" готов заплатить за его контракт 10 млн евро. Главный вопрос этой истории – устроит ли "Челси" такая сумма.

В любом случае, источник пишет о том, что летом королевскому клубу придется решать проблему сменщика для Куртуа.

Напомним, что Куртуа в текущем сезоне не сыграл ни одного матча из-за серьезной травмы. 2 матча на старте сезона отстоял Лунин, после чего уже первым номером стал арендованный Кепа.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Defensa Central

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Комментарии (2)
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vlapa (Киев)
23.10.2023 в 22:07
Куртуа відновиться - Кепа не захоче бути "лавочником". Так, що Луніну немає сенсу переживати за своє місце
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Баpceлиниуc
23.10.2023 в 18:59
Лунин: "Не вторым? Хорошо, я буду третьим вратарём, уговорили."
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