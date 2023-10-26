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Анатолий Трубин – лучший голкипер текущей Лиги чемпионов по количеству спасений команды от потенциальных голов

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Украинец – на вершине рейтинга

Анатолий Трубин – лучший голкипер текущей Лиги чемпионов по количеству спасений команды от потенциальных голов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин – лучший вратарь первого круга группового раунда Лиги чемпионов 2023/24 по количеству спасений от потенциальных голов. Об этом сообщают SofaScore і fbref.

В активе Трубина – 3.08 отведенных от команды потенциальных голов. У ближайшего преследователя в этом рейтинге голкипера "Црвеной Звезды" Омри Глазера - 2.82 спасения от потенциальных голов. Третьим идет вратарь "Янг Бойз" Энтони Рачоппи.

Добавим, что "Бенфика" в этом розыгрыше Лиги чемпионов проиграла три первых матча группового раунда – "Зальцбургу", "Интеру" и "Реал Сосьедаду". Соответственно, ни один из матчей "орлы" не отыграли на нуль пропущенных.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
SofaScore

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