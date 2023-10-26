Анатолий Трубин – лучший голкипер текущей Лиги чемпионов по количеству спасений команды от потенциальных голов
Украинец – на вершине рейтинга
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин – лучший вратарь первого круга группового раунда Лиги чемпионов 2023/24 по количеству спасений от потенциальных голов. Об этом сообщают SofaScore і fbref.
В активе Трубина – 3.08 отведенных от команды потенциальных голов. У ближайшего преследователя в этом рейтинге голкипера "Црвеной Звезды" Омри Глазера - 2.82 спасения от потенциальных голов. Третьим идет вратарь "Янг Бойз" Энтони Рачоппи.
Добавим, что "Бенфика" в этом розыгрыше Лиги чемпионов проиграла три первых матча группового раунда – "Зальцбургу", "Интеру" и "Реал Сосьедаду". Соответственно, ни один из матчей "орлы" не отыграли на нуль пропущенных.
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